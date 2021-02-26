Korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı

26.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:07

Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak yasal olmayan şekilde halktan ücret alan iki zanlı yakalandı.

Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak yasal olmayan şekilde halktan ücret alan iki zanlı yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde bulunan Yüreğir Vergi Dairesi çevresinde şüpheli kişilerin yasal olmayan şekilde otopark ücreti istediği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, belirtilen bölgede araçlarını otoparka park etti.

Daha sonra vatandaş gibi davranarak vergi dairesine giden sivil polis, çıkışta kendisinden 5 lira otopark ücreti isteyen A.A. ve birlikte çalıştığı belirlenen A.A'yı gözaltına aldı.

Akıncılar Polis Merkezine götürülen iki zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlılardan birinin, sivil polislerden otopark ücreti istemesi, daha sonra polislerin kimliğini gösterip A.A'yı gö

Korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mehmet Kasapoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Arda Turan Hakan Kutlu Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Başbakan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:07:27. #1.16#
title