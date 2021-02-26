Korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı

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Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak yasal olmayan şekilde halktan ücret alan iki zanlı yakalandı.

Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak yasal olmayan şekilde halktan ücret alan iki zanlı yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde bulunan Yüreğir Vergi Dairesi çevresinde şüpheli kişilerin yasal olmayan şekilde otopark ücreti istediği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, belirtilen bölgede araçlarını otoparka park etti.

Daha sonra vatandaş gibi davranarak vergi dairesine giden sivil polis, çıkışta kendisinden 5 lira otopark ücreti isteyen A.A. ve birlikte çalıştığı belirlenen A.A'yı gözaltına aldı.

Akıncılar Polis Merkezine götürülen iki zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlılardan birinin, sivil polislerden otopark ücreti istemesi, daha sonra polislerin kimliğini gösterip A.A'yı gö

Kaynak: Anadolu Ajansı