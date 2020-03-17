Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderen memur açığa alındı Adana Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli bir memurun açığa alındığını bildirdi.

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli bir memurun açığa alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtildi.

Yapılan araştırma sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılmış ve şahıs açığa alınmıştır. Ülkemiz son derece hassas bir süreçteyken vatandaşlarımızdan sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA