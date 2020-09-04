Adana'da koronavirüse karşı 'seçip bırakılan ürünler' hassasiyeti
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Adana'da koronavirüse karşı 'seçip bırakılan ürünler' hassasiyeti

Adana'da koronavirüse karşı 'seçip bırakılan ürünler' hassasiyetiTÜRKİYE genelinde İçişleri Bakanlığı'nının 81 kente gönderdiği genelge kapsamında Adana'da 'Sağlık için hepimiz için' mottosuyla Covid-19 tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

04.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:13

Adana'da koronavirüse karşı 'seçip bırakılan ürünler' hassasiyeti

TÜRKİYE genelinde İçişleri Bakanlığı'nının 81 kente gönderdiği genelge kapsamında Adana'da 'Sağlık için hepimiz için' mottosuyla Covid-19 tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Adanalıların maske kuralına uyduğu görülen denetimde, Vali Yardımcısı ve Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz'un ayakkabıcı ve telefon aksesuarı satıcılarına 'seçip bırakılan ürünler' konusunda özellikle uyarıda bulunması dikkat çekti. Adana Vali Yardımcısı ve Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz'un katılımıyla Covid-19 tedbirleri denetimi Bülent Angın Bulvarı üzerinde saat 09.30'da başladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zatıba ekiplerinin ortak çalışmasıyla esnaf ile vatandaşlara maske dağıtıldı, elleri dezenfekte edildi. Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ise ziyaret ettiği esnaflara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Yavuz'un ayakkabı ve telefon aksesuarı satıcılarına 'seçip bırakılan ürünler' arasında olan ürünlerin satışında daha dikkatli olunması ile ilgili özellikle uyarıda bulunması dikkat çekti. KURALLARA UYDULAR

Polis ekipleri, cadde üzerinde yürüyen ve maskesi takılı olan Esra Yılmaz'ın çocuklarına da maske verdi. Yılmaz, "Çocuklara zaten hep kullanıyorum. Biri küçük olduğu için atıyor. Ama elimden geleni yapıyorum" dedi.

Bulvar üzerinde süren denetimler boyunca esnaf ve yayaların genel olarak maske kuralına uyduğu görüldü.

Adana'da koronavirüse karşı 'seçip bırakılan ürünler' hassasiyeti

Kaynak: DHA

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