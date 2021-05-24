Adana'da köprü korkuluklarına çarpan otomobil alev alev yandı: 2 yaralı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köpründen otomobiliyle geçen kadın sürücüsü direksiyon hakimiyetin kaybedince demir korkuluklara çarptı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köpründen otomobiliyle geçen kadın sürücüsü direksiyon hakimiyetin kaybedince demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bir anda yangın çıktı, kadın sürücü ve yolcu konumundaki kişi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yolcu konumdaki kişi ve kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü Çatalan Doğu Köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kadın sürücü A.K kullandığı 01 C 8807 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil köprünün demir korkuluklarına çarptı. Ardından otomobilde yangın çıktı. Yoldan geçen bir taksi sürücüsü aracından inerek araç içerisinde sıkışan A.K.'yı araçtan çıkarttı. Yolcu konumundaki Halim Ş. kendi çabalarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine, yolcu konumundaki Halim Ş. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının vücudunun çeşitli yerleri yanarken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı