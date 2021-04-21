Adana'da konuşmak için çağırdığı taksiciyi vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
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Adana'da konuşmak için çağırdığı taksiciyi vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Adana'da konuşmak için çağırdığı taksiciyi vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da bir kişi konuşmak için yanına çağırdığı taksi şoförünü tabancayla vurarak yaraladı.

Adana'da bir kişi konuşmak için yanına çağırdığı taksi şoförünü tabancayla vurarak yaraladı.

Merkez Çukurova ilçesinde Mesut U, tanıdığı taksi şoförü Ekrem K'yi konuşmak için çağırdı.

Şair Hasibehatun Caddesi'nde buluşan Mesut U. ve Ekrem K. bir süre sonra tartışmaya başladı.

İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut U, Ekrem K'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, şüpheli Mesut U'yu gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri, yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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