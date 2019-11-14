Adana'da kontrolden çıkan tır devrildi
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Adana'da kontrolden çıkan tır devrildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

14.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:46
Adana'da kontrolden çıkan tır devrildi

'nın ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahri Turhan'ın kullandığı 01 ENE 79 plakalı tır, istikametinden Adana otoyoluna dönerken kontrolden çıktı.

Yan yatan tırda sıkışan sürücü, sağlık ekibince çıkarılarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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