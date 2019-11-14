Adana'da kontrolden çıkan tır devrildi
Adana'nın Pozantı ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
14.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:46
Adana'nın Pozantı ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahri Turhan'ın kullandığı 01 ENE 79 plakalı tır, Niğde istikametinden Adana otoyoluna dönerken kontrolden çıktı.
Yan yatan tırda sıkışan sürücü, sağlık ekibince çıkarılarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Turhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA