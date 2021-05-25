Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kontrolden çıkan TIR dereye düşerken sürücü yaralandı.

Adana'da kontrolden çıkan TIR dereye düşerken sürücü yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail İ. (42) kullandığı 27 AGC 816 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, TIR'da sıkışan sürücüyü kurtarıp derenin içerisinden çıkarttı. Yaralı sürücü Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. - ADANA

Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaldırımda bulunan 'Maviş' bebeği böyle terk etmişler
Kaldırımda bulunan "Maviş" bebeği böyle terk etmişler
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Mustafa Varank Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 05:13:36. #1.11#

title