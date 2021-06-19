Adana'da komşusunun ateş açtığı kadın öldü, eşi yaralandı

Adana'da evlerine gelen komşusunun pompalı tüfekle ateş açması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, dini nikahlı eşi yaralandı.

Adana'da evlerine gelen komşusunun pompalı tüfekle ateş açması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, dini nikahlı eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.D. yanına pompalı tüfek alarak bir süre önce tartıştıkları merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki komşuları Durdu Özyiğit (35) ve dini nikahlı eşi Sami Halalışık'ın evine gitti.

R.D'nin bina girişinde ve evde açtığı ateş sonucu Özyiğit olay yerinde yaşamını yitirdi, Halalışık yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, R.D'nin evinde yaptığı aramada olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi.

Polis, R.D'nin babası N.D'yi Cinayet Büro Amirliğine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt