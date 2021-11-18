Komşular arasındaki silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Haberler
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Komşular arasındaki silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi'nde iki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah ve bıçak kullanılan kavgada H.A. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göğsünden bıçakla yaralanan H.A'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis olaya karışan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Komşular arasındaki silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Komşular arasındaki silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Komşular arasındaki silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Komşular arasındaki silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Komşular arasındaki silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Komşular arasındaki silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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