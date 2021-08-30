Komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

2000 Evler Mahallesi'nde iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle C.B'nin tabancayla ateş açması sonucu komşusu Duran G. ayağından yaralandı.

Duran G. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

C.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney