Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'nde Mehmet K. ile komşusu Celal T. arasında apartman girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araya diğer apartman sakinleri girdi.

Öğretmen olduğu öğrenilen Celal T, evinden aldığı tabancayla Mehmet K'ye ateş etti.

Yaralanan Mehmet K, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine adrese giderek Celal T'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun