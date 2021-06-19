Adana'da komşu cinayeti
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Adana'da komşu cinayeti

Adana'da komşu cinayeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da komşular arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'da komşular arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rıfat D. ile komşuları Durdu Ö. ve dini nikahlı eşi Sami H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Rıfat D., evine gidip pompalı tüfeğini alıp tekrardan komşularının evine geldi. Rıfat D.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Sami H. yaralanırken Durdu Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sami H.'yi hastaneye kaldırdı.

Polis Rıfat D.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, Rıfat D.'nin cinayet olayında kullandığı pompalı tüfek babası Nuri D.'nin evinde çıktı. Polis, suç aletini alırken baba Nuri D., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Rıfat D.'nin ise sosyal medya hesabında 2 büyük bıçağı elinde tutarak paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Umutcan İşledici/ İHA)

Adana'da komşu cinayeti
Adana'da komşu cinayeti
Adana'da komşu cinayeti
Adana'da komşu cinayeti
Adana'da komşu cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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