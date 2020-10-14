Son dakika... Koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı
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Son dakika... Koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı

14.10.2020 22:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:33

Son dakika habere göre Adana'da koltuk yüklü kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı.

Adana'da koltuk yüklü kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Fatih Yorulmaz, merkez Çukurova ilçesinde tadilat için müşterisinin evinden koltukları alıp 31 FG 419 plakalı kamyonete yükledi.

Koltuklardan birinden duman yükseldiğini fark eden Yorulmaz, su döktükten sonra yola çıktı.

Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'ne geldiğinde koltukların yandığını fark eden Yorulmaz, aracı yol kenarında durdurup itfaiyeyi aradı.

Koltuklardan sıçrayan alevler kamyoneti de tutuştururken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Son dakika... Koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı
Son dakika... Koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı
Son dakika... Koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı
Son dakika... Koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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