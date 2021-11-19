Adana'da, "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Arttırılması" toplantısı yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da, "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Arttırılması" konulu toplantı düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, bu tarz eğitimlerin yapılan işleri tekrar değerlendirme fırsatı sağlayacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün de programların üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız, kamuoyunun bu komisyonla ilgili farkındalığını bilgisel anlamda arttırmak, görevli personele değişik konularda rehberlik etmek, konuyla ilgili mesleki paylaşımlarda bulunmak ve uygulamalarda birliktelik sağlamak." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sunumların yapıldığı toplantıya, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanlarıyla diğer ilgililer katıldı.

AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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