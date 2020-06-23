Adana'da "Kök Hücre Bağışı Seferberliği"
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Adana'da "Kök Hücre Bağışı Seferberliği"

Kızılay Adana Şubesi öncülüğünde, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde "Kök Hücre Bağış Seferberliği" kampanyası başladı.

Adana'da
23.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:57

Kızılay Adana Şubesi öncülüğünde, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde "Kök Hücre Bağış Seferberliği" kampanyası başladı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Kıvanç Tekstil'de başlatılan kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada, herkesi kampanyaya destek olmaya çağırarak, "Adana'daki oda ve borsa başkanları ile birlikte, Kızılay öncülüğünde Türkiye'de ilk defa kök hücre taramasını toplu olarak bugün burada başlatıyoruz. Biz Adana'da bütün işletmelerimizde çalışan arkadaşlarımızın el birliği, gönül birliği ile kök hücre taraması yaptırıp ihtiyaç sahibi hastalarımıza şifa bulması için yardımcı ve destek olmaya gayret gösteriyoruz. Şimdiden Cenabı Allah hayırlı şifalar versin hastalarımıza. Bu kampanyamızın hayırlı uğurlu olmasını diyorum." diye konuştu.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Adana'da yardım ve iyilik denince oda ve borsaların, sanayicilerin ve iş adamlarının ön plana çıktığını ifade etti.

Toplu bir organizasyona imza attıkları için mutluluğu kaydeden Saygılı, şöyle konuştu:

"Adana'nın sanayisinin ve ticaretinin nabzını tutan Adana Ticaret Odası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Borası bugün burada toplum sağlığı için bir araya geldi ve binlerce insana umut kapısı, sağlık kapısı araladı. Böylesine anlamlı bir örgütlenmenin içerisinde bulunmak bizleri çok memnun etti. Adana'nın iş dünyasının önde gelenleri kentin ekonomisine verdikleri desteğin yanı sıra bugün hayata da destek verdi."

Açılış konuşmalarının ardından Kızılay'ın gezici ekibi, önce kan vermek isteyen çalışanların gerekli tetkiklerini yaptı. Uygun bulunan gönüllüler, doktor kontrolünden sonra kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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