Adana'da kocasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
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Adana'da kocasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Adana'da kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen kadın tutuklandı.

Adana'da kocasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
04.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:08

Adana'da kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen kadın tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde dün 11 yıllık eşi Hakan Ö'yü av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Fikriye Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fikriye Ö'nün ifadesinde, eşi Hakan Ö'nün aşırı kıskanç olduğu ve bu nedenle kendisine sürekli şiddet uyguladığını söylediği iddia edildi.

Gökçeler Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Hakan Ö'yü (33) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Fikriye Ö. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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