Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın, müebbet hapis istemiyle yargılanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın, müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın, müebbet hapis istemiyle yargılanacak
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da kocası O.E'yi aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İ.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık İ.E. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi.

İddianamede, O.E. ile İ.E'nin suç tarihinde resmi nikahlı eş oldukları, olay günü şüpheli ile maktul arasında tartışma yaşandığı, yaşanan tartışmada şüpheli İ.E'nin, maktul O.E. tarafından darbedildiği, O.E'nin darp eyleminin şüphelinin adli tıp raporu ile de sabit olduğu, maktulün darp eylemi neticesinde öfkelenen şüphelinin maktulü öldürme kastıyla hareket ederek mutfaktan aldığı ekmek bıçağını mağdurun vücuduna sapladığı, eylem neticesinde maktulün vücudunun göğüs kısmından yaralandığı ve meydana gelen yaralama sonucu O.E'nin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, O.E'nin vücudu üzerinde meydana gelen yaralanmanın öldürücü nitelikte olduğunun saptandığı belirtilerek, sanık İ.E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde kocasını yaralama kastıyla hareket etmediğini belirten tutuklu İ.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.E, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Cristiano Umut Meraş Şenol Güneş Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın, müebbet hapis istemiyle yargılanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:04:13. #1.15#

title