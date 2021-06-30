Adana'da kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın yakalandı
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Adana'da kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın yakalandı

Adana'da kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçakla yaraladığı ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçakla yaraladığı ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yurt Mahallesi'nde İ.E, henüz belirlenemeyen nedenle kocası O.E'yi bıçakla yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı O.E'yi özel bir hastaneye kaldırdı.

Zanlı İ.E. de polislerce gözaltına alındı.

Adana'da kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın yakalandı
Adana'da kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın yakalandı
Adana'da kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın yakalandı
Adana'da kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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