Adana'da Kızılay Haftası kutlandı

ADANA (AA) - Kızılay Haftası, Türk Kızılay Adana Şubesi'nce düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Saygılı, Türkiye'de iyiliğin amiral gemisi olan Türk Kızılay'ın 153 yıl önce demir aldığını ve o günden bugüne insanların yüreğine dokunmaya devam ettiğini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayıp 98 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Türk Kızılay'ın çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Saygılı, "Balkan, Çanakkale, Kurtuluş savaşlarında, Kut'ül Amare'de, yakın zamanda El Bab, Afrin, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında hep bir geri cephede biz vardık. Bugün de 81 vilayette 83 milyon insanımızı kucaklamaya, yaralı olanların yarasını sarmaya ve dua almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklar tarafından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu, halk oyunları ve tiyatro gösterileri sergilendi.

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