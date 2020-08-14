Adana'da kız kardeşini darbedettiği ileri sürülen ağabeyi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da kız kardeşini darbedettiği ileri sürülen ağabeyi yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kız kardeşini darbettiği ileri sürülen ağabeyi gözaltına alındı.

Adana'da kız kardeşini darbedettiği ileri sürülen ağabeyi yakalandı
14.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:52

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kız kardeşini darbettiği ileri sürülen ağabeyi gözaltına alındı.

Başak Mahallesi'nde, 2. kattaki evlerinin penceresinden atladıktan sonra bir aracın üstüne düşerek yaralanan Ceylan E, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi Ceylan E, ağabeyinin cep telefonunu kontrol etmek istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kendisini darbettiğini ve daha fazla şiddet görmemek için pencereden atladığını polise bildirdi.

Ceylan E'nin, ağabeyi A.E'dan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı 3. Sayfa
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Magazin
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü Dünya
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Muharrem İnce'nin 'Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var' sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Muharrem İnce'nin "Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var" sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Yeşim Salkım Erkan Kolçak Köstendil
Spor Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Adana'da kız kardeşini darbedettiği ileri sürülen ağabeyi yakalandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 09:52:58. #1.14#
title