Adana'da kız arkadaşını darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı Adana'da kız arkadaşını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, serbest bırakıldı.

Adana'da kız arkadaşını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, serbest bırakıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde, 3 gün önce S.N'nin (28) alıkonulduğu ve darbedildiği iddiası üzerine gözaltına alınan İ.A'nın (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli İ.A, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan S.N. de taburcu edildi.

Polisin 11 Haziran'da ihbar üzerine gittiği evde bir odada yaralı halde bulduğu S.N, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kaçan zanlı İ.A. da polis ekiplerince kız arkadaşı S.N'yi darbettiği iddiasıyla yakalanmıştı.

Kaynak: AA