Adana'da kız arkadaşını darbeden ve 9. kattaki balkondan sarkıtan kişi operasyonla yakalandı.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da kız arkadaşını darbeden ve 9. kattaki balkondan sarkıtan kişi operasyonla yakalandı.

Adana'da evine girip darbettiği kız arkadaşını 9. kattaki dairenin balkonundan sarkıtan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana'da kız arkadaşını darbeden ve 9. kattaki balkondan sarkıtan kişi operasyonla yakalandı.
16.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:46

Adana'da evine girip darbettiği kız arkadaşını 9. kattaki dairenin balkonundan sarkıtan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde, bir apartmanın 9. katındaki dairede, bir kadının darbedildiği ve balkondan sarkıtıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi 9. kata çıkarak şüpheli Z.Z.Y'ye (29) kapıyı açması ve kız arkadaşı S.T'yi (25) bırakması için ikazda bulundu.

Uyarılara rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve S.T'yi alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

Çeşitli yerlerinden darbedildiği belirlenen S.T'yi kurtaran ekipler, gözaltına aldıkları şüpheli Z.Z.Y'yi polis merkezine götürdü.

Operasyon apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, operasyon düzenlenen dairenin bulunduğu binanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kamera kaydında, adrese gelen özel harekat polislerinin uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkması, kısa bir süre sonra binadan ayrılması yer alıyor.

Kurtarılan S.T'nin ve gözaltına alınan şüpheli Z.Z.Y'nin binadan çıkarılması da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Kanye West Erol Evgin Niran Ünsal Barış Falay
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da kız arkadaşını darbeden ve 9. kattaki balkondan sarkıtan kişi operasyonla yakalandı. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 12:46:26. #1.15#
title