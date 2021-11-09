ADANA'DA KİVİ HASADI BAŞLADI

ADANA (DHA) - ADANA'nın Feke ilçesinde kivi hasadı başladı. Ürünler, bahçede 4-5 TL'ye satılıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce Feke ilçesine bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde üreticilere fidan, tel ve askı demiri dağıtımı yapıldı. İklimi ve toprak yapısı ile kivi yetiştiriciliği için uygun olduğu düşünülen mahallede dikilen fidanlar meyve vermeye, üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.

BAHÇEDE 4-5 LİRADAN SATILIYOR

Üreticilerden Burhan Soylu'nun 2 dekarlık kivi bahçesinde hasat, törenle başladı. Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Tekin, projenin hedefine ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Burada 4 yıl önce ilk fidan, tel ve askı direkleri dağıtımı ile projeyi başlattıklarını ifade eden Tekin, 'O günden bugüne kiviler yetişti. Hasat zamanı geldi. Çiftçilerimiz için alternatif bir ürün olarak yerini aldı ve bu sayede diğer ürünlere göre daha karlı bir iş oldu. Bu köyde 20 kadar çiftçi kivi tarımı ile uğraşıyor. Bu projeden elde edilen verilere göre köylülerin gelirlerini artırmaya devam ediyoruz. Şu an hasatta kivi bahçede 4-5 liradan satılıyor. Dekarda daha yüksek rekolte ile gelirlerini yükseltiyorlar. Artık Feke'de, Adana'da kivi köyü var diyebiliriz. Köyün adı Yeşil Düşmüş ama bundan sonra kivi köyü olarak anılacaktır. Adana'da kivi ile ilgili bir materyal yokken elde edilen sonuçlar projenin başarısını göstermektedir' dedi.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Üretici Burhan Soylu da alınan destek ile kivi dikmeye başladıklarını, köyün iklim ve coğrafyasının kivi için uygun olduğunu gördüklerini belirterek, 'Kiviler çok güzel. Bu köyde herkeste kivi üretimi var. Üretimden memnunuz. Adana'da kivi olduğu bilinmiyor. Bu, pazarlamada sorun gibi görünse de tanıtımla aşılacaktır' diye konuştu.

Kendisi de aynı zamanda üretici olan Yeşil Düşmüş Mahalle Muhtarı Barış Çilingir ise mahallede ikamet eden 20 üreticinin toplamda 60 dekar alanda kivi yetiştirdiğini söyledi. Bu miktarın yeni bahçe tesisi ile gelecek yılda daha da artacağını beklediklerini kaydeden Çilingir, verimden memnun olduklarını kaydetti.