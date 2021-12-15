Adana'da kitaba uyuşturucu gizleyip satan 2 sanık hakkında iddianame hazırlandı - Haberler
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Adana'da kitaba uyuşturucu gizleyip satan 2 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Adana'da kitaba uyuşturucu gizleyip satan 2 sanık hakkında iddianame hazırlandı
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, ikametlerinde uyuşturucuyu kitap arasına gizleyerek sattıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, ikametlerinde uyuşturucuyu kitap arasına gizleyerek sattıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu sanıklar M.E.Ö. ve Ö.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. M.E.Ö. ve Ö.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda, sanıkların parmak izleri tespit edilen kitaplar arasına gizlenmiş halde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandıkları belirtildi.

İki sanığın üst aramasında da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulunduğu anlatılan iddianamede, "uyuşturucunun kişisel kullanımı aşacak miktarda olduğu ve ticari maksatla bulundurulduğu" bilgisine yer verildi.

İddianamede, M.E.Ö. ve Ö.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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