Adana'da kısıtlamada kebap siparişi 5 katına çıktı

ADANA 'da, hafta sonunu kapsayan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasında kebapçılara paket sipariş talebi 4-5 katına çıktı. Kebapçı Hüseyin Kıstak, Adanalıların Adana ve ciğer kebaptan vazgeçemediklerini belirterek, "Pandemiden önce günde 200 paket servis yaparken, kısıtlama süresince günde bin paket sipariş gönderdik" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde cuma 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında, restoranlardan gel-al servisler de yasaklandı. Saat 20.00'ye kadar paket servis yapan restoranlarda da yoğunluk yaşandı. Kısıtlama süresince Adana kebaptan vazgeçemeyen Adanalılar, günün erken saatlerinden itibaren kebap siparişi vermeye başladı. Bununla birlikte günde 200 paket servis yapan kebapçılarda bu sayı, bine ulaştı.

'GÜNDE BİN PAKET SİPARİŞ ALIYORUZ'Koronavirüs sürecinde paket servislerde yoğunluk yaşandığını belirten kebapçı Hüseyin Kıstak, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle müşterilerimiz restoranımıza gelemiyor. Biz de paket servisle onlara kebaplarını gönderiyoruz. Adanalılar, Adana kebap ve ciğer kebaptan vazgeçemiyor. Bu nedenle kısıtlamada, paket servis 4-5 katına kadar çıktı. Pandemiden önce günde 200 paket servis yaparken, şimdi bin tane gönderiyoruz. Bu şekilde olması bizi de üzüyor. Bir an önce bu sürecin bitmesini ve müşterilerimizi burada ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.'KEBAPTAN VAZGEÇEMİYORUZ'

Evine paket sipariş ile kebap isteyen Abbas Kalkan ise, "Malum kısıtlamalar var ama biz Adanalılar, kebaptan vazgeçemiyoruz. Haftada 3-4 kere kebap siparişi veriyoruz. Sağ olsunlar, çok çabuk ulaştırıyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR