Adana'da kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan barda bulunan 39 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 182 bin lira ceza verildi.