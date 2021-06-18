Adana'da kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

Adana'da kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan barda bulunan 39 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 182 bin lira ceza verildi.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan barda bulunan 39 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 182 bin lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde açık olduğu bildirilen kent merkezindeki barda denetim yaptı.

Polis ekipleri, bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 182 bin lira ceza uyguladı.

İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Boris Johnson Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da kısıtlamada açık olan bardaki 39 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 10:01:51. #1.16#

title