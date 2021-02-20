Adana'da Kış Engel Atlama Yarışları başladı
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Adana'da Kış Engel Atlama Yarışları başladı

20.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:52
Adana'da Kış Engel Atlama Yarışları başladı

Adana'da, binicilikte Kış Engel Atlama Yarışları başladı.

Adana'da, binicilikte Kış Engel Atlama Yarışları başladı.

Adana Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde başlayan yarışlarda, Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Samsun ve Gaziantep'ten 55 sporcu mücadele ediyor.

Bugün ve yarınki mücadelenin ardından, organizasyon 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

Yarışlarda dereceye girenlere teşvik kupası verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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