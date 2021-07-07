Adana'da kıraathaneye silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
İstiklal Caddesi'ndeki bir kıraathaneye, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli dışarıdan tabancayla ateş açıp kaçtı.
Saldırıda, kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı