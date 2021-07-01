ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU
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ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da kıraathaneler, oyun oynayamak isteyen müşterilerle doldu.

ADANA'da kıraathaneler, oyun oynayamak isteyen müşterilerle doldu. Sabah saatlerinde kıraathanelere gelenler, evde zaman geçiremediklerini kıraathanelerin açılmasıyla rahatladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ve 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, geçen ay sadece çay ve kahve hizmeti veren kıraathaneler, bugün kapılarını müşterilerine açtı. İş yeri sahipleri günün ilk ışıklarında çaylarını demleyerek müşterilerini beklemeye başladı. Uzun zamandır iskambil ve okey oyunlarından uzak kalanlar ise sabah saatlerinde kıraathaneleri doldurmaya başladı.

Adana Kahveciler Odası Başkanı Tuncay Eskindağ, kıraathanelerin hijyen ve maske kurallarına uyularak açıldığını belirterek, "Uzun bir süre kapalı kaldık. İnşallah bu bela başımızdan gider. En çok oyuncularımız açılmasına sevindi. Artık insanlarda stresini atmak için oyun oynamak istiyordu. İnşallah bundan sonra daha iyi olur" dedi.

'ARKADAŞLARIMLA RANDEVULAŞTIK'

Oyun oynayamadığı için zamanın geçmediğini söyleyen Ahmet Ayaz (65), "Evde haddinden fazla sıkıldım. Eşimle her gün kavga ediyorduk. Evde kaldığımda eşimin yemeğine, mutfağına, bulaşığına karışıyordum. Kıraathaneler açıldı. Artık böyle bir şey yaşamayacağız. Arkadaşlarımızla beraber randevulaştık. Bundan sonra hep burada vakit geçireceğiz" diye konuştu.

ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA KIRAATHANELERDE 'OYUN' YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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