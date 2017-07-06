Adana'da Kimya Fabrikasında Yangın

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kimya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Kürkçüler mevkisindeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından başlayan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.



Patlama sırasında çevredeki bir akaryakıt istasyonunun camları kırıldı.



İlk belirlemelere göre tesiste ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.