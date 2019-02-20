Adana'da Ki Üniversitenin Adı Alparslan Türkeş Olarak Değişecek

ADANA Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Emrullah İşler Başkanlığı'nda, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın imzasını taşıyan 'Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. - Ankara

Kaynak: DHA