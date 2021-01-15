Adana'da kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Adana'da kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

15.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:06
Adana'da kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü kaçmaya çalışırken yakalandı.

Adana'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü kaçmaya çalışırken yakalandı.

Jandarma ekipleri, "nitelikli yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan M.T'nin Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi Toklular mevkisinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda M.T. kaçmaya çalışırken arazide yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen hükümlü tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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