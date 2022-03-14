Adana'da 'kentsel dönüşüm' tepkisi: Zorla evimizden numune örnekleri alındı

ADANA'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm yapılacak bazı evlerin sahipleri ile müteahhitler anlaşamayınca polis müdahalesi ile evlere girilip, 'riskli yapı tespiti' için örnek alındığı iddia edildi. Şikayetçi olacaklarını belirten mahalle halkından Sultan Doğan (72) "Zorla evimizden numune örnekleri aldılar. 30 senelik emeğimle bu evi tek başıma yaptım. Tırnaklarımda daha kireçler duruyor" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptırılan 'riskli yapı tespiti'nin ilgili kanunlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yüreğir ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçen yıl yeni adliye binası hizmete açıldı. Daha sonra adliye çevresindeki müstakil evler de kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Ev sahiplerinin çoğunluğu, müteahhitlerle anlaşma yaptı. Bölgede yıkıma başlanırken, aynı parsel içinde olan ve anlaşma yapılmayan evler için kentsel dönüşüm kapsamında 'riskli yapı tespiti' yaptırılması istendi. Yasal süre içinde ev sahipleri, 'riskli yapı tespiti' yaptırmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce ev sahiplerine gönderilen tebligatta ise kanun kapsamında yapılacak uygulamalara ilişkin işlemlerde malikler arasında anlaşma sağlanmaması ve uygulamaların sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından 'riskli yapı tespiti' öncelikle yapı malikleri veya yasal temsilcileri tarafından yaptırılması gerektiği hatırlatıldı. Tebligatta, aciliyet gerektiren yapıların tespitinin yapı sahiplerinin talep ve muvafakati alınmadan belediyece yapılabileceği veya yaptırılabileceği kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de kentsel dönüşüm bölgesi olan söz konusu alanda, malikler tarafından yaptırılan 'riskli yapı tespiti'nin ilgili kanunlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.