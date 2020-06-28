Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
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Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak 75 yaşındaki kadının 156 bin 890 lirasını ve 9 bin 217 dolarını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
28.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:00

Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak 75 yaşındaki kadının 156 bin 890 lirasını ve 9 bin 217 dolarını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada isminin geçtiğini belirttiği Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan İffet Zeynep G'den tutuklanmaması için talimatlarını yerine getirmesini istedi.

Hesabındaki 100 bin lirayı telefon telefondaki kişinin verdiği hesaba yatıran İffet Zeynep G, 56 bin 890 lira ve 9 bin 217 doları da bir akaryakıt istasyonunda buluştuğu şüpheliye verdi.

Yaşlı kadın, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Belediyevleri Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçtaki H.Y. (25) ve Ö.D'nin (39) hareketlerinden şüphelendi.

Zanlılar, araçlarındaki parayı fark eden ekiplere, otomobil satın almak için kente geldiklerini, anlaşamadıkları için vazgeçtiklerini ve Şanlıurfa'ya döneceklerini söyledi.

Polis, yaptığı çalışmayla zanlıların İffet Zeynep G'yi dolandıran kişiler olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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