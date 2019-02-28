Adana'da Kedi, Yangında Sahibini Yanmaktan Kurtardı

Adana'da elektrik kontağından çıkan ev yangını, maddi hasara neden oldu. Yalnız yaşayan ve yangın sırasında uyuduğu belirtilen ev sahibi Canan Ş.'nin (48), kedisinin saçlarını çekiştirmesi sonucu uyandığı, bu şekilde yangından kurtulduğu öne sürüldü.

Yangın, saat 03.00 sırasında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, kedisinin saçlarını çekiştirmesi sonucu uyanan ev sahibi Canan Ş., dumanı fark edip, evden dışarı çıktı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sokaktan geçen elektrik teli nedeniyle 4'üncü kattaki yangına merdivenli araçla müdahale edemedi. Bunun üzerine halatla 4'üncü kata çekilen hortumla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında evde kalan kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Maddi hasara neden olan yangında dumandan etkilenen Canan Ş., olay yerine çağırılan ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaynak: DHA