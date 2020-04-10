Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi - Haberler
Vedat Dalokay, Batman, Adana, Güncel

Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi

KEBABIN başkenti Adana'da, müşterilerine lezzetli yemeklerin yanı sıra, bol çeşitli salata ve mezeleri ücretsiz sunan restoranların kapalı olması, Vedat Dalokay Sebze ve Meyve Hali'nde satışların yarı yarıya düşmesine neden oldu.

10.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:55
Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi

KEBABIN başkenti Adana'da, müşterilerine lezzetli yemeklerin yanı sıra, bol çeşitli salata ve mezeleri ücretsiz sunan restoranların kapalı olması, Vedat Dalokay Sebze ve Meyve Hali'nde satışların yarı yarıya düşmesine neden oldu. İhracattaki problemler nedeniyle ürünlerin fiyatlarının azalmasının üzerine bir de lokantaların talebi durma noktasına gelince, geçen hafta yüksek fiyatıyla dikkat çeken limonun kilo fiyatı 2,5 TL'ye düştü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gümrük kapılarından TIR'larla yapılan ihracatın durma noktasına gelmesi üzerine iç piyasada kalan sebze ve meyvelerin fiyatı büyük oranda düştü. Kebabın başkenti olan Adana'da müşterilerine lezzetli yemeklerin yanı sıra bol çeşitli salata ve mezeleri ücretsiz sunan restoranların salgın nedeniyle kapanması, üretici ve tüccarların zararını daha da artırdı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pek çok ürün kaleminde fiyatların düşmesine rağmen, restoranların hizmet vermemesi nedeniyle haldeki satışların yüzde 50 oranında azaldığını söyledi. Kilolarca, hatta tonlarca ürünün zararına satıldığına dikkat çeken Batman, hükümetin ekonomik destek vermesini istedi.

ÜRÜNLER ELDE KALDIMaliyetinin altında satılan ürünlerin, işçi parasını bile çıkartmadığını kaydeden Batman, şunları söyledi: "Lokantaların en çok talep ettiği yeşil soğan, nane, kuru soğan, domates, sarımsak, biber, havuç, kara lahana, turp, marul, limon, salatalık, tere fiyatları darbe yedi. Bunlar olmazsa lokanta da olmaz, kebapçı da olmaz. Tüccar da, üretici de perişan durumda. Maliyeti 7-8 TL olan salkım domates şu an 2.5-3 TL'ye satılıyor. Marulun tanesi 30 kuruş, kuru soğan 1.5-2 TL, taze soğan 1 TL, salatalık 1 TL, 10 destelik maydonuz 2 TL'ye kadar düştü. Halde yüklü miktarda ürün bolluğu var. Ürünler elde kaldı."'LİMON ADANA'DA UCUZ İSTANBUL'DA PAHALI'Fiyatlarda en büyük düşüşün limonda yaşandığını vurgulayan Ali Batman, şöyle devam etti: "Depoda limonu olanların Allah yardımcısı olsun. 'Çaya, çorbaya, ekşi limon' diye bir laf var. Limonsuz ev de lokanta da olmaz. Bu limonun bahçeden kesilip depoya gidene kadar işçiliği, gübresi, nakliyesi, 6.75 TL maliyeti var ama satışı 2.5 TL'ye kadar düştü. Bırakın ana parayı çıkarmayı, üstüne cebinden para gidiyor. Mutlaka kapıların açılması, çiftçiye de destek verilmesi lazım. Yoksa bu koronavirüs bittikten sonra esnafın da çiftçinin de durumu çok kötü. Geçen hafta 4.5 TL'ye satılan limon bugün 2.5 TL'ye düştü. Daha da geriye düşecek diye korkuyoruz ve düşecek. İstanbul'da 18-20 TL. Biz de buna anlam veremiyoruz. Bizde fiyat bu, İstanbul'da Ankara'da fahiş fiyat. Bunun bir anlamı olması lazım."

C vitamini barındıran limonun bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini dile getiren Batman, "Türkiye'de veba olan koronavirüse karşı bir numaralı ilaç. Kimse antibiyotik veya farklı bir şey aramasın. Her gün bir limonu sıcak suyla karıştırıp, bir bardak için, en büyük ilaç budur" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
İşte İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden süpheli Haberler
İşte İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden süpheli
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat...
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Galatasaray
Şu an buradasınız: Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 08:59:32. #1.14#
title