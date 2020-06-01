Adana'da kebapçılar doldu taştı
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Adana'da kebapçılar doldu taştı

Adana'da kebapçılar doldu taştı -Kebapçı Yaşar Aydın: "Dünyaya yeniden gelmiş gibi bir heyecan var" Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinde, 3 aydır kebap hasreti çeken Adanalılar restoranların açılmasıyla birlikte soluğu kebapçılarda aldı.

01.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:51

Adana'da kebapçılar doldu taştı

-Kebapçı Yaşar Aydın: "Dünyaya yeniden gelmiş gibi bir heyecan var"

ADANA - Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinde, 3 aydır kebap hasreti çeken Adanalılar restoranların açılmasıyla birlikte soluğu kebapçılarda aldı.

Korona virüs (Kovid- 19) salgının vakalarının azalmasının ardından 3 aydır kapalı olan restoranlar bugün açıldı. Aylar sonra masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başlayan kebapçılara vatandaşlar akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hizmet veren kebapçılar, müşterilerinin ateşlerini ölçüp ellerine dezenfekte ettikten sonra içeri aldı.

İnsanlar kebabı, kebapçılar kebap yapmayı özledi

Kentte kaburga kebabı ile ünlenen Yaşar Aydın," İnsanlarımız kebabı çok özlemişler. Sabah 7'de açtım, 7.20 müşteri gelmeye başladı. Ciğer, kaburga, boru kebabı, lokum ve kuşbaşı olsun insanlar akın akın gelmeye başladı. İnsanlar kebabı özledi, kebapçılara kebap yapmayı özledi. Bizler böyle müşterileri karşılamayı özledik. O kadar muazzam ki sanki insan dünyaya yeniden gelmiş gibi bir heyecan var." ifadelerini kullandı.

Ateş ölçümü yapıldıktan sonra müşteri içeri alınıyor

Korona virüs'e karşı aldıkların önlemleri söyleyen Yaşar Aydın," Girişte ateş ölçümü yapılıyor. Kapının girişinde dezenfekte var. Müşterilerimizin ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi bittikten sonra masalara alınıyor. Masalarımız 1.5 metre aralıklı sandalyeler ise 60 cm aralıklı bir şekilde konumlandırıldı. Kullanılan malzemelerimiz ise tek kullanımlık." dedi.

Kovid günleri kebabı çok özledik

Özlemle kebaba geldikleri dile getiren Gülden Ateş," Buraya kaburgacı Yaşar demiyoruz, Yaşar babanın evi diyoruz. Rahatlıkla gelip ailemizle huzur bulup yemek yediğimi yer burası. Kovid günlerinde ise kebabı çok özledik. Özlemle de koştuk." dedi.

Tarık Coşkun," Adana'mızın meşhur yemeği kebap, Kebap olmadan bu süreci çok zor zamanlarla geçirdik. Büyük bir iştahla koştuk. Yine Adana kebabımızın başına aynı şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Adana'da kebapçılar doldu taştı

Kaynak: İHA

Manşet

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