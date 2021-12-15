Adana'da kebap ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - Adana'nın tescilli lezzeti kebabın ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki kebap ustaları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Kebap ustası Ercan Çelik, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerimiz yandı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" ve spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Kebapçılardan Tahir Saltık ise haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

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