Adana'da kebap ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kebap ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adana'da kebap ustaları AA'nın
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın tescilli lezzeti kebabın ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ADANA (AA) - Adana'nın tescilli lezzeti kebabın ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki kebap ustaları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Kebap ustası Ercan Çelik, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerimiz yandı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" ve spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Kebapçılardan Tahir Saltık ise haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Nazik Sancar cinayetinde kahreden detay! Eşini 'Çocuk olmuyor' tartışmasında öldürmüş

Nazik Sancar cinayetinde kahreden detay! Eşini 'Çocuk olmuyor' tartışmasında öldürmüş

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title