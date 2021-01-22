Adana'da kazada yaralanan köpek tedaviyle yeniden yürümeye başladı

Adana'da otomobilin çarpması sonucu ön ayakları kırılan köpek, bakım ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim 2020'deki kazada yaralanan köpek, Sokak Hayvanları Bakımevinin acil müdahale ekiplerince tedaviye alındı.

Veterinerlerin ilk muayenesinin ardından ön ayaklarında kırık tespit edilen köpek ameliyata alındı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ve yeniden yürümeye başlayan köpeğe "Şanslı" adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Müdürü Ramazan Özdemir, köpeğin yaklaşık 3 aylık süreçte sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Kırıkları kaynayan ve ayaklarını kullanabilir hale gelen 'Şanslı'nın kısırlaştırma işlemini de gerçekleştirdik. Yeniden hayata dönen köpeğimiz şimdi bir hayvanseverin kendisini sahiplenmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar