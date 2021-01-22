Adana'da kazada yaralanan köpek tedaviyle yeniden yürümeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da kazada yaralanan köpek tedaviyle yeniden yürümeye başladı

22.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:45
Adana'da kazada yaralanan köpek tedaviyle yeniden yürümeye başladı

Adana'da otomobilin çarpması sonucu ön ayakları kırılan köpek, bakım ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Adana'da otomobilin çarpması sonucu ön ayakları kırılan köpek, bakım ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim 2020'deki kazada yaralanan köpek, Sokak Hayvanları Bakımevinin acil müdahale ekiplerince tedaviye alındı.

Veterinerlerin ilk muayenesinin ardından ön ayaklarında kırık tespit edilen köpek ameliyata alındı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ve yeniden yürümeye başlayan köpeğe "Şanslı" adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Müdürü Ramazan Özdemir, köpeğin yaklaşık 3 aylık süreçte sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Kırıkları kaynayan ve ayaklarını kullanabilir hale gelen 'Şanslı'nın kısırlaştırma işlemini de gerçekleştirdik. Yeniden hayata dönen köpeğimiz şimdi bir hayvanseverin kendisini sahiplenmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Yaşar Güler Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Serdar Ortaç Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da kazada yaralanan köpek tedaviyle yeniden yürümeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:48:31. #1.14#
title