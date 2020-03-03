Adana'da kaza yapan portakal yüklü kamyon devrildi
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Adana'da kaza yapan portakal yüklü kamyon devrildi

Pozantı ilçesinde kamyonet ile çarpışan portakal yüklü kamyon devrildi.

03.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:06
Adana'da kaza yapan portakal yüklü kamyon devrildi

ilçesinde kamyonet ile çarpışan portakal yüklü kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ali Tarhan (24) yönetimindeki 01 RS 364 plakalı portakal yüklü kamyon, Günay Öncü (20) idaresindeki 01 DGK 78 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonrası her iki araçta hasar meydana gelirken portakal yüklü kamyon devrildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeninden açıldı.

Kaynak: AA

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