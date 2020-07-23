Adana'da kaza yapan otomobildeki çocuk öldü, babası yaralandı
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Adana'da kaza yapan otomobildeki çocuk öldü, babası yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaza yapan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Adana'da kaza yapan otomobildeki çocuk öldü, babası yaralandı
23.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:37

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaza yapan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli'de görevli uzman çavuş Yusuf İyidoğan'ın kullandığı 35 AV 1870 plakalı otomobil, D-400 karayolu yeni mezarlık yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Uzman çavuşun 7 yaşındaki oğlu Buğrahan kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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