Adana'da kaza yapan otomobilde sıkışan yaşlı çift kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da kaza yapan otomobilde sıkışan yaşlı çift kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Adana'da kaza yapan otomobilde sıkışan yaşlı çift kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilde sıkışan yaşlı çift kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilde sıkışan yaşlı çift kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kız kardeşinin cenazesine katılmak için yola çıkan Abdullah Dalkır'ın (73) kullandığı 01 CAV 40 plakalı otomobil Mahyalar yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu yol kenarında ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Abdullah Dalkır ve yanında bulunan eşi Meryem Dalkır (72) araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine CANKUR ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada
15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Adana'da tüfekle şaka yapan şahıs arkadaşını öldürdü
Adana'da tüfekle şaka yapan şahıs arkadaşını öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ebru Gündeş Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da kaza yapan otomobilde sıkışan yaşlı çift kurtarılarak hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:23:50. #1.15#

title