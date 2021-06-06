Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberine göre Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 çocuk bulundu.

Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 çocuk bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nde 6 ve 7 yaşlarında iki çocuk, evlerinin yakınındaki ormanlık alanda oynadıkları sırada kayboldu.

Ailelerin yardım istemesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi gönderildi. Köpeklerin de kullanıldığı arama çalışması sonucu 7 yaşındaki Y.B. evine 2 kilometre mesafede ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi. Ekipler, 6 yaşındaki Ö.C.A.'yı ise kaybolduktan 12 saat sonra 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde soğuktan etkilendiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen Ö.C.A, ailesine teslim edildi.

Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu
Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu
Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu
Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu
Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu
Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu
Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Beren Saat Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:35:12. #1.16#

title