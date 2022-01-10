Adana'da kayınbiraderini bıçaklayan kişinin darbedilmesiyle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Adana'da, bir kişinin boşanma aşamasında olduğu karısının yaşadığı babaevine giderek kayınbiraderini bıçakla yaraladığı, kaçmak isterken de darbedilerek ağır yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 27 Aralık 2021'de ayrılma aşamasındaki eşi D.A'nın (50) kaldığı kayınpederinin evine giden ve çıkan kavgada kayınbiraderi Fatih Y'yi bıçaklayıp kaçmaya çalışırken karısının yakınlarınca darbedilerek ağır yaralanan şüpheli polis memuru Veysel A. (54), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Veysel A, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Daha önce hakkında 5 kez eşine karşı uzaklaştırma kararı uygulanan Veysel A'ya yönelik yeniden uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.

Taraflar arasındaki kavgaya ilişkin de yeni görüntülere ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Veysel A, elinde bıçak ve sopayla kaçarken kendisine atılan taşı yerden alıp karşı tarafa fırlatıyor. Daha sonra Veysel A. ile karşı taraftan bir kişi ellerindeki sopalarla birbirlerine vuruyor. Kavga sırasında yere düşen Veysel A, dört kişi tarafından darbediliyor. Yaralanan Veysel A, yerde hareketsiz kalırken, kavgaya karışan dört kişi olay yerinden uzaklaşıyor.

Olay

Eşinden boşanma aşamasındaki Veysel A, kayınpederinin merkez Sarıçam ilçesindeki evine giderek eşinin yakınları ile tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel A, kayınbiraderi Fatih Y'yi bıçakla yaralamıştı. Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Veysel A. da eşinin yakınları tarafından taş ve sopalarla darbedilmişti. Yaralanan Fatih Y. ve Veysel A, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Veysel A'nın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

D.A, gazetecilere, eşiyle yaklaşık 7 ay önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladıklarını, bu nedenle 4 çocuğuyla babasının evine yerleştiğini ve eşi hakkında daha önce 5 kez uzaklaştırma kararı uygulandığını belirtmişti.

Taraflar arasındaki kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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