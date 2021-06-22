Adana'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaybolan çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaybolan çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gece saatlerinde ailesinin kaybolduğunu bildirdiği 8 yaşındaki Berat Coşan Göl'ü bulmak için sulama kanalında çalışma başlattı.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, Göl'ün cesedine ulaştı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu