Adana'da kaybolan 2,5 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri buldu - Haberler
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Adana'da kaybolan 2,5 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri buldu

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da kaybolan 2,5 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri buldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Çeralan Mahallesi Alayla mevkisindeki yayla evine ailesiyle misafirliğe giden G.Ö. kayboldu.

Çocuktan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri arama köpekleriyle çalışma başlattı.

Arama çalışmalarına çevredekiler de destek verdi.

Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu G.Ö'yü yayla evinin 4,5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda buldu.

Çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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