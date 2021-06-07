Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Ege Bağatur Bulvarı'ndaki Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin, dün kaybolan ve bulunması için arama çalışması başlatılan 17 yaşındaki Muhammet Cihan'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muhammet Cihan'ın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Tarihi Türkiye itiraf! Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Bizi endişelendiriyorlar
Tarihi Türkiye itiraf! Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Bizi endişelendiriyorlar
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Merih Demiral Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:48:41. #1.16#

title