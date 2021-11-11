Adana'da kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, ailesinin 25 Eylül'de kayıp başvurunda bulunduğu 17 yaşındaki genç aranıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evlerinden 25 Eylül'de ayrılan Muhammet Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

48 gündür aranan genç için ailesi de Muhammet Yüksekdağ'ın fotoğrafının bulunduğu afişler hazırlatıp kentin çeşitli yerlerine asarak görenlerin durumu yetkililere veya kendilerine bildirmesi için yardım istedi.

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