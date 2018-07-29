Adana'da Kayalıklardan Düşen Kişi Kurtarıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, bitki toplamak için çıktığı Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kişi bulunduğu yerden kurtarılarak askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bitki toplamak için çıktığı Barak Dağı'nda dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Mehmet Çetinkaya (46) AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı için sevk edilen helikopter ambulansın arazi koşulları nedeniyle bölgeye inememesi üzerine olay yerine askeri helikopter gönderildi.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Çetinkaya, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Helikopterle hastanenin pistine getirilen Çetinkaya, burada ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.