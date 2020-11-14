Kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balık avlamak için açıldıkları denizde kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.