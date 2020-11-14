Kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
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Kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

14.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:42

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balık avlamak için açıldıkları denizde kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balık avlamak için açıldıkları denizde kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaptan Hakkı G. ve 5 kişi, balık avlamak için tekneyle Yumurtalık'ta denize açıldı.

Denizde kayalıklara çarptıktan sonra su alan tekne, batmaya başladı.

Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar, tekneleriyle ulaştıkları 6 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı.

Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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